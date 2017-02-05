Дональд Трамп зауважив, що “краще порозумітися з Росією, ніж не порозумітися. І якщо Росія допоможе нам у боротьбі з ІДІЛ, в цій масштабній боротьбі, а також з ісламським тероризмом в усьому світі, то це буде чудово”.

Він зазначив, що “поняття не має”, чи йому вдасться порозумітися з Путіним.

Раніше в Кремлі повідомили, що під час телефонної розмови президенти США й РФ підкреслили “важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв’язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний та сталий розвиток двосторонніх відносин”.

Трамп: я поважаю Путіна, але це не означає, що ми з ним порозуміємось (04.02.2017).

Нагадаємо, що під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін торкнулися також питання й України, а саме, ескалації воєнного конфлікту на Сході.