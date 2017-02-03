У світовому Індексі (Сorruption Perceptions Index) сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на 2 бали більше, ніж минулого року, але недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним пріоритетом.

Покращенню нашої позиції у світовому рейтингу сприяло просування антикорупційної реформи, проте відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає можливості Україні зробити потужний крок уперед й подолати 30-бальний бар’єр, що зветься “ганьбою для нації”.

Таким чином за рівнем корупції Україна залишається на одному рівні з Непалом, Іраном, Казахстаном, Росією. Хоча в 2015 році Україна в цьому рейтингу була 130-ю.

Експерти відзначають, що зменшення використання службового становища в органах виконавчої влади (показник покращився на 14%), у поліції та збройних силах (показник покращився на 6%), але в судовій гілці влади ситуація залишилася такою ж, як і раніше.