Своїх посад позбулися 11 співробітників МНС, включаючи начальників Далекосхідного, Уральського, Приволзького і Північно-Кавказького регіональних центрів відомства, а також двоє чиновників МВС РФ.

Крім цього, Володимир Путін своїм Указом звільнив главу управління Слідчого комітету в Ханти-Мансійському автономному окрузі та прокурор Ярославської області. Разом з тим, новим прокурором анексованого Криму призначив Олега Камшілова.

Путін звільнив 16 генералів.

Нагадаємо, 26 вересня прокурор окупаційної влади Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення з посади.