“Безвізовий режим для Грузії затверджений на сесії Європарламенту, наступним кроком є формальне ухвалення рішення Європейською Радою”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, “за” проголосували 553 депутати, “проти” – 66, утрималися – 22 євродепутата.

Раніше нардеп від БПП, член комітету ВР з євроінтеграції Оксана Юринець заявляла, що ЄС скасує безвізовий режим для Грузії на пару місяців раніше, ніж для України через позицію в цьому питані Франції, а також з-за продовження ескалації конфлікту на Донбасі.