Європарламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для Грузії. Про це повідомив комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ на своїй офіційній сторінці в Twitter.
“Безвізовий режим для Грузії затверджений на сесії Європарламенту, наступним кроком є формальне ухвалення рішення Європейською Радою”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, “за” проголосували 553 депутати, “проти” – 66, утрималися – 22 євродепутата.
#Visa waiver for #Georgia approved by #EPlenary 553/66/28 Next step, formal adoption by @EUCouncil | @GabrielMariya pic.twitter.com/z2xOK3Tfmn
— LIBE Committee Press (@EP_Justice) February 2, 2017
Раніше нардеп від БПП, член комітету ВР з євроінтеграції Оксана Юринець заявляла, що ЄС скасує безвізовий режим для Грузії на пару місяців раніше, ніж для України через позицію в цьому питані Франції, а також з-за продовження ескалації конфлікту на Донбасі.