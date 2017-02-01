У Департаменті консульської служби МЗС України роз’яснили, які тепер треба виконати умови, щоб стати аплікантом на отримання візи до США.

Так, згідно статті 8 Указу президента США вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США для здобувачів американської візи, термін дії попередньої візи яких закінчився більше ніж рік тому перед датою подання документів на наступну візу.

Водночас оформлення американських віз громадянам України протягом року після закінчення терміну дії попередньої візи відбувається без особистого інтерв’ю.

Таким чином, оформлення віз для в’їзду до США громадянам України, які вперше подають документи на американську візу, або термін дії попередньої візи закінчився понад рік тому, відбувається за умови особистої присутності в консульстві США та проведення співбесіди з уповноваженим працівником американського консульства.

Раніше повідомлялось, що Дональда Трамп підписав Указ про призупинення прийняття біженців у США та заборону в’їзду громадянам 7 країн. Це й викликало чергову протестів, що охопили країну.