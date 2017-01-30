Одним із перших, хто повідомив про серцевий напад у лідера Сирії Башара Асада стало видання Dailysabah, яке посилалося на інформацію з twitter відомого сирійського телеведучого Фейсал аль-Касема та низку ліванських та сирійських газет.

У повідомленні телеведучого сказано, що Асад перебуває у свідомості, але “прикутий до ліжка”.

أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا pic.twitter.com/mfXcbUXyDg — فيصل القاسم (@kasimf) January 29, 2017

Ряд саудівських та ліванських видань повідомили, що Башар Асад був госпіталізований з ішемічним інсультом ще в суботу, 28 січня. При цьому, на офіційній сторінці у facebook сирійського уряду повідомляється, що Асад не хворів і в лікарню не потрапляв.

Варто нагадати, що режим Башара Асада визнали відповідальним за три “хімічні” атаки в Сирії.