Глава уряду Канади від імені всього народу висловив глибокі співчуття рідним й близьким усіх загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Джастін Трюдо заявив, що “мусульмани- канадці є важливою частиною національної тканини Канади, й цим безглуздим актам не місце в наших громадах, містах та країні. Канадські правоохоронці захищатимуть права всіх канадців й докладуть усіх зусиль, щоб затримати виконавців цього акту та всіх актів нетерпимості”.

Нагадаємо, 29 січня 2017 року місті Квебек (Канада) невідомий відкрив стрілянину в мечеті під час вечірнього намазу.

Теракт в Квебеку: двоє нападників схоплені, один – в розшуку.

Офіційні джерела повідомили, що число загиблих в результаті нападу 29 січня збільшилася до 6 осіб, ще 8 – отримали поранення різного ступеня. Наразі, відомо, що поліція затримала 2 підозрюваних.