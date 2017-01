Це вже друга хвиля протестів, що охопила США. Американці не встигли відійти від Жіночих маршів, які вивели на вулиці мільйони людей, як країна знову опинилася у вирі протестів щодо політики Дональда Трампа.

Протестувальники вважають новий указ президента США щодо міграційної політики, який забороняє в’їзд до США громадянам 7 близькосхідних та африканських країн, жорстоким.





“Я думаю, що це жахливо, і ми буквально прирікаємо людей до смерті, не дозволяючи їм приїздити сюди”, — сказала учасниця протесту в міжнародному аеропорту Портленда Олівія Кетбі Сміт. На її думку, ці протести виникли спонтанно й більшість людей приєднались до них через повідомлення у соцмережах.

Anyone who marches around an airport with a tuba is my favorite person. #NoBanNoWall #SFO pic.twitter.com/1No5uCtcKd — natalie reppa (@stopthistrain28) January 29, 2017

У міжнародному аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку протестували проти затримання двох громадян Іраку, яких згодом відпустили.

“Пане президенте, подивіться на нас. Це Америка. Те, що ви зробили – ганебно. Це – антиамериканський вчинок”, – сказала демократка Надія Веласкес.

Протестувальники зібралися коло терміналу аеропорту з гаслами “Ми всі іммігранти!” і “Ні заборони! Ні стіни!”.

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо заявив про підтримку акцій і доручив поліції захищати протестувальників.

“Голос людей Нью-Йорку був почутий”, — сказав він.