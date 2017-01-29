З 28 січня всю Америку охопила хвиля протестів проти міграційної політики Дональда Трампа. Протестувальники вибрали місцем своєї локації аеропорти.
Це вже друга хвиля протестів, що охопила США. Американці не встигли відійти від Жіночих маршів, які вивели на вулиці мільйони людей, як країна знову опинилася у вирі протестів щодо політики Дональда Трампа.
Протестувальники вважають новий указ президента США щодо міграційної політики, який забороняє в’їзд до США громадянам 7 близькосхідних та африканських країн, жорстоким.
This airport is closed. Seattle shutting Trump down. #NoBanNoWall #WeShallOvercome #seatac #resist pic.twitter.com/Jgein8diqD
— Jonathan B. Solomon (@JBS_Seattle) January 29, 2017
“Я думаю, що це жахливо, і ми буквально прирікаємо людей до смерті, не дозволяючи їм приїздити сюди”, — сказала учасниця протесту в міжнародному аеропорту Портленда Олівія Кетбі Сміт. На її думку, ці протести виникли спонтанно й більшість людей приєднались до них через повідомлення у соцмережах.
Anyone who marches around an airport with a tuba is my favorite person. #NoBanNoWall #SFO pic.twitter.com/1No5uCtcKd
— natalie reppa (@stopthistrain28) January 29, 2017
У міжнародному аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку протестували проти затримання двох громадян Іраку, яких згодом відпустили.
“Пане президенте, подивіться на нас. Це Америка. Те, що ви зробили – ганебно. Це – антиамериканський вчинок”, – сказала демократка Надія Веласкес.
Протестувальники зібралися коло терміналу аеропорту з гаслами “Ми всі іммігранти!” і “Ні заборони! Ні стіни!”.
Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо заявив про підтримку акцій і доручив поліції захищати протестувальників.
“Голос людей Нью-Йорку був почутий”, — сказав він.
Tonight we proved to the world when people come together we win. #NoBanNoWall #JFKTerminal4 pic.twitter.com/HBaDtX7hIb
— Moumita Ahmed 🌹 (@disruptionary) January 29, 2017