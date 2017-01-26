За 5 днів після інавгурації Дональда Трампа, користувачі соцмереж активно обговорюють поведінку першої леді США. Людей сильно хвилює більше навіть, ніж нові закони 45-го президента США, стан першої леді. Жінки Америки знаходять дедалі нові докази того, що Меланія нещаслива у шлюбі.
Фотографію двох найвпливовіших американських пар – президента США Дональда Трампа з дружиною та екс-президента Барака Обами з дружиною активно обговорюють в соцмережах. Юрист та політичний аналітик Роман Давиденко розмістив знакову фотографію на своїй сторінці в Facebook з коментарем.
“Тому що за гроші щастя не купити”, – написав Роман, маючи на увазі, що Обама з дружиною на фото сміються, а Трамп з дружиною виглядають дуже серйозними й навіть пригніченими. Пост Давиденка зібрав понад 3 тис лайків й більше 600 перепостів.
Також користувачі соцмереж наразі активно обговорюють Відео з нещасною Меланією Трамп. Відео знято здалеку й дуже збільшено, тому якість його досить низька, але реакцію дружини президента чітко видно.
Поки Дональд Трамп розмовляє з Меланією, вона посміхається, як тільки він відвертається, її обличчя різко змінюється.
— Marv (@Marv_Vien) January 23, 2017
У мережі почався своєрідний флешмоб на підтримку першої леді США Меланії Трамп.
Користувачі помітили, що на інавгурації дружина Дональда Трампа виглядала дуже скутою й сумною. Пости в соцмережах з хештегом #SadMelania (“Сумна Меланія”) і #FreeMelania (“Свободу Меланії”) почали набирати популярність.
I’m so glad this GIF exists. pic.twitter.com/a4BNmzfa5C
— summer. (@SummerNazif) January 21, 2017