Фотографію двох найвпливовіших американських пар – президента США Дональда Трампа з дружиною та екс-президента Барака Обами з дружиною активно обговорюють в соцмережах. Юрист та політичний аналітик Роман Давиденко розмістив знакову фотографію на своїй сторінці в Facebook з коментарем.

“Тому що за гроші щастя не купити”, – написав Роман, маючи на увазі, що Обама з дружиною на фото сміються, а Трамп з дружиною виглядають дуже серйозними й навіть пригніченими. Пост Давиденка зібрав понад 3 тис лайків й більше 600 перепостів.

Також користувачі соцмереж наразі активно обговорюють Відео з нещасною Меланією Трамп. Відео знято здалеку й дуже збільшено, тому якість його досить низька, але реакцію дружини президента чітко видно.

Поки Дональд Трамп розмовляє з Меланією, вона посміхається, як тільки він відвертається, її обличчя різко змінюється.

У мережі почався своєрідний флешмоб на підтримку першої леді США Меланії Трамп.

Користувачі помітили, що на інавгурації дружина Дональда Трампа виглядала дуже скутою й сумною. Пости в соцмережах з хештегом #SadMelania (“Сумна Меланія”) і #FreeMelania (“Свободу Меланії”) почали набирати популярність.