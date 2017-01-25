Джоан Роулінг опублікувала в мережі Twitter висновок організації з покращення сексуального і репродуктивного здоров’я Guttmacher Institute, у якому зазначається, що указ Трампа призведе до ризиків для життя тисяч жінок.

“Якщо ви думаєте, що смерті уразливих африканських жінок це підходящий об’єкт для жартів, вам краще сподіватися, що пекла не існує”, – відповіла британська письменниця “поттеріади” на глузливі коментарі стосовно життя й здоров’я жінок поза межами Західного світу.

A study into the effects of the #GlobalGagRule, from the Guttmacher Institute. 1/2https://t.co/873ftbNdVt pic.twitter.com/VnfXTEqDDb — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 23, 2017





Lady, if you think the deaths of vulnerable African women are a suitable subject for a pussy joke, you’d better hope there’s no hell. pic.twitter.com/PYhAKD0eFG — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 23, 2017

Раніше повідомлялося, що новий президент США Дональд Трамп просуватиме ініціативу заборони абортів по всьому світу.