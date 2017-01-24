Петро Олексійович під час офіційного візиту до Фінляндії підписав Меморандум з Фінляндією про співпрацю у галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива.

Президент України також звернувся до офіційних осіб з проханням посилити тиск на російську сторону для звільнення наших людей з російських в’язниць та полону на Донбасі.

Крім того, Україна в особі її Президента попросила офіційний Гельсінкі дотримуватися принципової позиції щодо проекту Північний потік-2.

Крім стратегічних та ключових питань міждержавної співпраці, президент України також долучився й до важливих культурно-історичних. Так, Петро Олексійович вшанував пам’ять фінів, які боролися за незалежність Фінляндії та поклав вінки до Хреста Героїв й могили маршала Карла Густава Маннергейма.

Також Петро Порошенко в ході офіційного візиту до Фінляндії зустрівся з спікером Парламенту Фінляндії Марією Лохелою. Глава України закликав фінську сторону сприяти прийняттю рішення про визнання Голодомору – геноцидом українського народу.