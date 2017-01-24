Про таку ініціативу Дональда Трамп та відповідний підписаний Указ 45-им президент США повідомила прес-служба Білого дому.

В оприлюдненому документі зазначається, що: “наша Конституція написана на пергаменті, але вона живе в серцях американського народу. Немає свободи там, де люди не вірять в неї; немає закону там, де люди не дотримуються його, немає світу там, де люди не моляться за нього. Немає більшої нації, ніж американська. І поки ми віримо в себе, немає нічого, чого б ми не змогли досягти”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в інавгураційній промові Дональд Трамп скопіював частину мультфільму “Bee Movie”.

Крім того, комплекти квитків на інавгурацію 45-ого президента США Дональда Трампа обійшлися бажаючим подивитися від 25 тис. до 1 млн доларів.