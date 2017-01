Проект хмарочоса належить іспанському архітектору Сантьяго Калатрава Вальсу. За словами архітектора, на такий незвичайний дизайн будівлі його надихнуло одне з Семи чудес світу – Висячі сади Семіраміди.

Довідка. Сантьяго Калатрава Вальс – іспанський архітектор та скульптор. Автор футуристичних споруд по всьому світу. Його стиль долає грані, що розділяють архітектуру та скульптуру. Він продовжує традиції іспанського модернізму, проте володіє особливою манерою, що включає деякі риси Фелікса Кандели та Антоніо Гауді.

The Tower at Dubai Creek Harbour By Emaar Properties.

За словами глави компанії Мохамеда Алаббара, нова висотка буде значно вище Бурдж-Халіфа і на її будівництво витратять 1 млрд доларів. Початок будівельних робіт запланований на кінець червня, а завершити проект планують в 2020 року.

