Довідка. Транстихоокеанське партнерство – міжнародна торгово-економічна організація, мета якої створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Організація створена на основі розробленої торгової угоди між її учасниками.

Вихід США з цієї міжнародної торгово-економічної організації, створеної для просування вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, був одним із пунктів передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Президент США також підписав указ про призупинення найму нових державних службовців та директиву із заборони федерального фінансування недержавних організацій, що займаються питанням абортів за межами Америки.

Трамп підписав Указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства (23.01.2017).

Нагадаємо, в передвиборчій програмі республіканця Дональда Трампа чітко записано – країна має намір вийти з Транстихоокеанського партнерства, торгівельної ініціативи його попередника президента США Барака Обами.

На переконання лідерів азійських держав, зокрема прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, без США Транстихоокеанське партнерство втратить будь-який сенс.