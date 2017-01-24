Будівництво в Китаї – це щось особливе! Цей народ не тільки будує архітектурні шедеври за лічені дні, але так само швидко рівняє всі з землею. Цього разу влада китайського міста Ухань вирішила зруйнувати 19 старих багатоповерхівок. Але зробили вони це по-особливому, з допомогою спрямованих вибухів.

Як видно на відео, 19 будинків впали за 10 секунд. При цьому впали вони як за підручником, акуратно, не зашкодивши іншим будівлям. Для такого контрольованого вибуху знадобилося 5 тонн вибухової речовини тротил. А щоб цей тротил закласти в будівлі, піротехніки зробили в їх стінах близько 120 тис. отворів.

За 10 секунд з обличча китайського міста Ухань зник цілий квартал. Але зроблено це було не просто так, на його місці незабаром з’явиться новий діловий квартал, спроектований за останніми технологіями і тенденціям. Крім цього, в центрі даного кварталу “виросте” 700-метровит хмарочос.