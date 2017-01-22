Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього напередодні у багатьох містах країни і світу.

“Мирні протести є відмінною рисою нашого демократичного суспільства. Навіть якщо я не завжди з ними згоден, я визнаю право людей висловлювати свою думку”, – написав Трамп у Twitter.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don’t always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017





“Спостерігав за вчорашніми протестами, і у мене склалося враження, ніби у нас щойно пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію”, – продовжив на своїй сторінці у Twitter Трамп.

Нагадаємо, 21 січня у Вашингтоні відбувся багатотисячний “Марш жінок”, які протестували проти образливої та популістської риторики 45-го президента США Дональда Трампа.

До масових акцій протесту долучилося чимало знаменитостей, зокрема, американська поп-діва Мадонна, яка заявила, що марш є “початком революції” і протестувальники “не збираються відступати” від своїх вимог, а Трампу сказала: “F**k you”.

Аналогічні жіночі марші проти Трампа відбулися у Лондоні, Берліні, Парижі, Римі, Відні, Женеві, Амстердамі.

20 січня 2017 року Дональд Трамп прийняв присягу президента США. Інавгурація 45-го президента США пройшла на тлі масових протестів, а гімн США під час урочистостей заспівала американка українського походження Джекі Іванко.