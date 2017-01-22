Інцидент стався під час ефіру на каналі CNN. Взявши участь у “Марші жінок” проти нового президента США, епатажна зірка кілька разів нецензурно висловилася у бік Дональда Трампа, після чого трансляцію припинили.

В результаті ведуча каналу CNN була змушена вибачитися перед глядацькою аудиторію, пояснивши інцидент так: “Ми від цього утримаємося. Це Мадонна, ми не знали, що вона збиралася сказати”.

Крім того, Мадонна під час мітингу заспівала свій хіт “Express Yourself”, дещо змінивши текст та “прикрасивши” пікантними словами, які були адресовані Дональду Трампу.

Загалом, за інформацією західних ЗМІ, участь в “Марші жінок” взяло понад 1,5 млн. чоловік.

Мадонна взяла участь в “Марші жінок” й виступила з промовою.