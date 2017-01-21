Спочатку очікувалося, що в “Марші жінок” візьмуть участь до 200 тис. жінок, проте незадовго до початку акції організатори підвищили очікувану явку до 500 тис.

В знак солідарності з Маршем в Вашингтоні, акції протесту проти Дональда Трампа проходять в сотнях міст, в тому числі в Сіднеї, Лондоні, Парижі та Барселоні. В цілому на суботу, 21 січня, було заплановані до 700 “жіночих маршів” по всьому світу. Символом “Маршу жінок” стали накладні рожеві вушка або шапочки (рожева кішка, pussy).

Організатори, серед яких активісти лівих партій, феміністських і “зелених” рухів, хочуть привернути увагу до проблеми прав жінок, які, на їхню думку, перебувають під загрозою в зв’язку з приходом до влади Дональда Трампа.

Учасники маршу, багато з яких одягнені в яскраво-рожеві шапки, також виступають за расову та гендерну рівність, доступну охорону здоров’я й право жінок на аборти.



