Президентська пара з’явилася з-за лаштунків сцени. Меланія Трамп була в довгому хвилястому плаття молочного кольору з відкритими плечима французького дизайнера.

Трамп виступив з короткою промовою перед багатотисячною аудиторією: “Ми зробили це!”. І в черговий раз пообіцяв зробити Америку знову великою державою”.

Після цього він звернувся до дружини з проханням надати йому честь й потанцювати з ним.

Перший танець президентської сім’ї Трамп.

Пара закружляла в танці під культову пісню для всіх американців “My Way” (Френк Сінатри). Згодом до них приєдналися віце-президент Майк Пенс з дружиною та діти Трампа зі своїми парами.

Треба сказати, що нова Перша леді Меланія Трамп вже тримала схвальні відгуки публіки за наряд небесного кольору від Ralph Lauren на інавгурації.

Нагадаємо, що гімн США на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року заспівала американка українського походження Джекі Іванко.