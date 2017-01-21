Довідка. Жаклін Марі “Джекі” Іванко – етнічна українка, яка народилася в США. Прапрабабуся й прапрадідусь Джекі Іванко по лінії батька, у 1910 році приїхали до США із Закарпаття й оселилися в штаті Пенсильванія.

Трамп обрав Джекі Іванко, яка стала популярною після виступу на телепередачі “Америка має талант” (America’s Got Talent). Вона виступає в жанрі класичного кросовера подібно як Хейлі Вестенра і Сара Брайтман.

Як відмітили в штабі 45-го президента США, Джекі Іванко є “істинним зразком для наслідування й джерелом натхнення для молодих людей по всьому світу. Вона уособлює все найкраще і яскраве в Америці”.

Гімн США співає етнічна українка Джекі Іванко (20.01.2017).

20 січня 2017 року під час церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа 16-річна співачка Джекі Іванко заспівала гімн Америки.