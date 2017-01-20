Прес-секретар новообраного президента США Шон Спайсер повідомив, що Дональд Трамп “присвятить не тільки перший день (після вступу на посаду), але й другий, третій прийняттю порядку денного для реальних змін”.

Плани Трампа на посаді Президента США:

побудувати стіну на кордоні з Мексикою та обмежити імміграцію;

ввести Федеральний мораторій на працевлаштування службовців для зниження рівня старіння робочої сили;

розглянути питання про вільну торгівлю з Канадою й Мексикою, а також запустити процес виходу США з Транстихоокеанского партнерства.

Як буде проходити інавгурація Дональда Трампа?

Крім того, Дональд Трамп має намір скасувати деякі укази Барака Обами.

Нагадаємо, церемонія інавгурації відбудеться сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні о 12:00 за місцевим часом біля будівлі Капітолію.