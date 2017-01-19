У столиці Ірану Тегерані 19 січня стався спалах 17-поверхової комерційної будівлі. Ця споруда 1962 року була найвищою в місті. В результаті гасіння пожежі будівля завалилася і накрила, можливо, сотні рятувальників. На момент аварії всі відвідувачі і працівники висотки були евакуйовані.

За попередніми даними від пожежі загинуло понад 30 осіб, сотні вважаються зниклими без вести. Пошукові роботи на місці катастрофи тривають.

Відео падіння багатоповерхового будинку в Тегерані 19.01.2016:

Нагадаємо, раніше в Італії лавина накрила готель з туристами, загинули десятки людей.