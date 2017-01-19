В італійській провінції Пескара сталася страшна трагедія - на заселений готель зійшла лавина і забрала десятки життів. Рятувальники розповіли подробиці інциденту в Італії.
В Італії лавина забрала життя як мінімум 30 осіб, які в цей момент знаходилися в готелі. Інцидент стався в провінції Пескара регіону Абруццо. Рятувальники продовжують пошуки тих, що вижили.
Лавина зійшла 18 січня і обрушилася прямо на готель, схід снігу був викликаний землетрусом. За даними італійських рятувальників – загиблих багато. На момент сходження лавини в готелі було близько 30 осіб, з яких 20 гостей. Під вагою снігу дах готелю частково провалився.
Fears as dozens go missing after avalanche buries hotel in central Italy https://t.co/Nbfrzzwrta pic.twitter.com/ouxXAoXqtJ
— The Scotsman (@TheScotsman) 19 января 2017 г.
Dead found in Italian hotel hit by avalanche after quakes: reports #Italy https://t.co/mJz0us5Szp @Easy_Branches pic.twitter.com/nOIu3UiHV9
— @EasyBranches (@easybranches) 19 января 2017 г.
#Italy quake: up to 30 feared dead in avalanche-hit hotelhttps://t.co/PHGqh5C0Zq pic.twitter.com/GNGaNMTYtc
— newsofbahrain (@newsofbahrain) 19 января 2017 г.
Після сходження лавини рятувальники почали отримувати повідомлення від потерпілих, з проханням про допомогу. Постраждалі говорили, що вмирають від холоду. На даний момент було врятовано двох постояльців готелю, які на момент події знаходилися в машині і не постраждали.
Наявність жителів України в італійському готелі перевіряється МНС.
Консул України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих унаслідок сходження снігової лавини в #Італія. pic.twitter.com/AUadiks57A
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 января 2017 г.