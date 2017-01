В Італії лавина забрала життя як мінімум 30 осіб, які в цей момент знаходилися в готелі. Інцидент стався в провінції Пескара регіону Абруццо. Рятувальники продовжують пошуки тих, що вижили.

Лавина зійшла 18 січня і обрушилася прямо на готель, схід снігу був викликаний землетрусом. За даними італійських рятувальників – загиблих багато. На момент сходження лавини в готелі було близько 30 осіб, з яких 20 гостей. Під вагою снігу дах готелю частково провалився.

Fears as dozens go missing after avalanche buries hotel in central Italy https://t.co/Nbfrzzwrta pic.twitter.com/ouxXAoXqtJ — The Scotsman (@TheScotsman) 19 января 2017 г.









Після сходження лавини рятувальники почали отримувати повідомлення від потерпілих, з проханням про допомогу. Постраждалі говорили, що вмирають від холоду. На даний момент було врятовано двох постояльців готелю, які на момент події знаходилися в машині і не постраждали.

Наявність жителів України в італійському готелі перевіряється МНС.