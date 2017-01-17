Виступаючи у Lancaster House Тереза Мей наголосила, Британія у випадку Brexit залишається найкращим другом та сусідом європейських партнерів.

“Ми залишаємо ЄС, але не залишаємо Європу”, – заявила Тереза Мей.

Крім того, пані Мей наголосила, що ” наше рішення про вихід із ЄС не означає, що ми відкидаємо ті цінності, які поділяємо з Європою. Рішення залишити ЄС не означає бажання віддалитися від вас, бути подалі від наших друзів та сусідів. У нас не було на меті завдати шкоди ЄС у цілому або якійсь країні-члену ЄС. Ми не хотіли би переводити годинник назад у час, коли Європа була менш мирною, безпечною, й мала менше можливостей вільно торгувати”.

Також британський прем’єр зауважила, що Лондон хоче зберегти “якомога вільнішу” торгівлю з європейськими країнами. “Ми не шукаємо членства у спільному ринку, натомість ми прагнемо якомога ширшого доступу до нього через нову, всеохоплюючу, сміливу і амбітну торговельну угоду”, – сказала вона.

Англія готова й надалі купувати європейські товари, а також продавати Європі свої, вести якомога вільнішу торгівлю, співпрацювати, щоб усі могли розраховувати на більшу безпеку й процвітання.

Щодо свободи пересування, то пані Мей наголосила, що громадяни ЄС й надалі будуть бажаними гостями в Британії.

Тереза Мей зауважила, що остаточна угода щодо умов виходу з ЄС буде представлена на розгляд обох палат парламенту, які мають дати остаточну згоду на те, аби ця угода набула сили.

Тереза Мей: головні позиції британського уряду щодо Brexit.