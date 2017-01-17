Творці популярної соцмережі Instagram оприлюднили власний рейтинг популярності головних пам'яток планети, де найбільше сфотографувалися люди.
Рейтинг був створений на основі кількості хештегів користувачів. Лідером рейтингу стала Ейфелева вежа, її сфотографували більш, ніж 3 млн користувачів.
Довідка. Ейфелева вежа – архітектурна пам’ятка Франції, розміщена на Марсовому полі, символ Франції. Висота вежі – 300 м, вона приймає щорічно понад 6 млн відвідувачів.
Друге місце посів – Лондонський Біг Бен.
Довідка. Біг-Бен – найбільший із дзвонів у механізмі годинника башти Єлизавети у Лондоні.
Третє місце належить мосту Золоті Ворота (Сан-Франциско).
Довідка. Міст Золоті Ворота (США, Сан-Франциско) – підвісний міст через протоку Золота Брама. Він з’єднує місто Сан-Франциско та південну частину мису округи Марін. Довжина мосту – 2737, 4 м, ширина – 27 м, висота опор – 227, 4 м. Конструкція мосту має 1 млн 200 тис. заклепок.
Everytime I come back here, I consider it even more beautiful. I’m in love with San Francisco. Is there any city you love so much? #sanfrancisco #nikitraveller #sfo #citywalk #goldengate #goldengatebridge #walk #kilometres #bridge #sea #sailing #sailingboat #majestic #sun #mission #castro #beautifulcity #view #sanfranciscobay #usa 😯#breathtaking
Окрім цього, до переліку чудес світу від Instagram увійшли: хмарочос Бурдж-Халіфа (Дубаї), собор Паризької Богоматері (Парижі, Франція) та стародавнє місто Мачу-Пікчу.
Dubai by night… just a few days short of my next dream destination. Can’t wait to keep exploring this beautiful world we call home. 🌎 #earth . . . . . . . . #travel #wanderlust #explore #adventure #happy #me #dubai #burjkhalifa #dubaimall #sunset #dubaibynight #uae #unitedarabemirates #middleeast #beautiful #birdseyeview #staytuned #southafrica