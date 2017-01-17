Рейтинг був створений на основі кількості хештегів користувачів. Лідером рейтингу стала Ейфелева вежа, її сфотографували більш, ніж 3 млн користувачів.

Довідка. Ейфелева вежа – архітектурна пам’ятка Франції, розміщена на Марсовому полі, символ Франції. Висота вежі – 300 м, вона приймає щорічно понад 6 млн відвідувачів.

Feliz cumple corazón 🖤 Світлину опубліковано користувачем Mariana Carletti Fotografa (@marianacarletti) Січ 17, 2017 о 3:57 PST





Eiffel Tower proposal, now getting married this Summer! 💕🗼💍 @alc_vision #BNbling Світлину опубліковано користувачем Africa’s Top Wedding Website (@bellanaijaweddings) Січ 17, 2017 о 2:07 PST

Друге місце посів – Лондонський Біг Бен.

Довідка. Біг-Бен – найбільший із дзвонів у механізмі годинника башти Єлизавети у Лондоні.

💜💙❤️💛💚 Світлину опубліковано користувачем Nadia Cocconi (@nadia_cocconi) Січ 17, 2017 о 2:17 PST

Третє місце належить мосту Золоті Ворота (Сан-Франциско).

Довідка. Міст Золоті Ворота (США, Сан-Франциско) – підвісний міст через протоку Золота Брама. Він з’єднує місто Сан-Франциско та південну частину мису округи Марін. Довжина мосту – 2737, 4 м, ширина – 27 м, висота опор – 227, 4 м. Конструкція мосту має 1 млн 200 тис. заклепок.

#goldengatebridge #california #sanfrancisco #westcoast #vacation #happyme Світлину опубліковано користувачем D I A N A B O (@splitic_) Січ 17, 2017 о 1:42 PST





Окрім цього, до переліку чудес світу від Instagram увійшли: хмарочос Бурдж-Халіфа (Дубаї), собор Паризької Богоматері (Парижі, Франція) та стародавнє місто Мачу-Пікчу.







