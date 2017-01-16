Речник МЗС України Мар’яна Беца на своїй сторінці в твіттер повідомила, що на виконання доручення президента України Петра Порошенка сьогодні, 16 січня, Україна підготувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН.

Відповідний позов міністерство вже підготувало й о 16:30 за європейським часом надіслало до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Щойно Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. Історичний позов. Право на нашому боці #StopRussianAggression — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 января 2017 г.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі проти РФ.

1/2 На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжн Суду ООН (16.30 за м.ч.) pic.twitter.com/14Yn54dLDX — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 января 2017 г.

Раніше міністр МЗС України Павло Клімкін заявив, що вже сформовано арбітраж для розгляду справи про порушення Росією морського права.