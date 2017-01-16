Сьогодні, 16 січня о 16:30 за європейським часом, МЗС України подала позов щодо порушення РФ Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації до Міжнародного суду ООН в Гаазі.
Речник МЗС України Мар’яна Беца на своїй сторінці в твіттер повідомила, що на виконання доручення президента України Петра Порошенка сьогодні, 16 січня, Україна підготувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН.
Відповідний позов міністерство вже підготувало й о 16:30 за європейським часом надіслало до Міжнародного суду ООН в Гаазі.
Щойно Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. Історичний позов. Право на нашому боці #StopRussianAggression
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 января 2017 г.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі проти РФ.
1/2 На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжн Суду ООН (16.30 за м.ч.) pic.twitter.com/14Yn54dLDX
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 января 2017 г.
Раніше міністр МЗС України Павло Клімкін заявив, що вже сформовано арбітраж для розгляду справи про порушення Росією морського права.