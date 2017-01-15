У ніч на неділю, 15 січня, Великі національні збори Туреччини (парламент) схвалили більшу частину пунктів конституційної реформи. Країна стала на шлях зміни Основного закону.
Для прийняття пакету конституційних реформ Партії справедливості та розвитку (AKP), знадобилась підтримка з боку Партії націоналістичного руху (MHP), яка раніше висловила готовність співпрацювати з провладними депутатами в питанні змін до Конституції.
Схвалені парламентом поправки до Основного закону, зокрема ст.14, істотно розширюють повноваження Президента Туреччини, у тому числі й у сфері юстиції.
За кожну статтю пакету конституційних реформ парламентарії голосували окремо, причому для прийняття рішення треба було мінімум три п’ятих парламентарів, тобто 330 з 550-ти. Така сама кількість для ухвалення реформи потрібна й для загального пакета статей. Конституційні зміни після схвалення їх парламентом мають бути винесені на референдум.
Нагадаємо, планується, що серед іншого реформа збільшить кількість депутатів у парламенті з 550 до 600 й знизить вік, з якого можна обиратися депутатом – з 25 до 18 років.
Критики турецької конституційної реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Прихильники реформи зауважують, що вона створить в Туреччині правову систему, подібну до французької або американської.
Туреччина: парламент кваплять прийняти конституційні поправки.
За нинішніми положеннями Конституції, Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану та після невдалого державного перевороту в липні 2016 року повноваження Ердогана розширились через ухвалення декретів.