Для прийняття пакету конституційних реформ Партії справедливості та розвитку (AKP), знадобилась підтримка з боку Партії націоналістичного руху (MHP), яка раніше висловила готовність співпрацювати з провладними депутатами в питанні змін до Конституції.

Схвалені парламентом поправки до Основного закону, зокрема ст.14, істотно розширюють повноваження Президента Туреччини, у тому числі й у сфері юстиції.

За кожну статтю пакету конституційних реформ парламентарії голосували окремо, причому для прийняття рішення треба було мінімум три п’ятих парламентарів, тобто 330 з 550-ти. Така сама кількість для ухвалення реформи потрібна й для загального пакета статей. Конституційні зміни після схвалення їх парламентом мають бути винесені на референдум.

Нагадаємо, планується, що серед іншого реформа збільшить кількість депутатів у парламенті з 550 до 600 й знизить вік, з якого можна обиратися депутатом – з 25 до 18 років.

Критики турецької конституційної реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Прихильники реформи зауважують, що вона створить в Туреччині правову систему, подібну до французької або американської.

Туреччина: парламент кваплять прийняти конституційні поправки.

За нинішніми положеннями Конституції, Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану та після невдалого державного перевороту в липні 2016 року повноваження Ердогана розширились через ухвалення декретів.