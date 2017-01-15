Очікується, що в близькосхідній конференції візьмуть участь екс-держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Конференція скликана за ініціативи Франції, але представників самого конфлікту – ізраїльтян та палестинців на конференції не буде.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху кілька разів відмовлявся від запрошень взяти участь цій конференції. На його думку, існує небезпека зростання міжнародного тиску щодо умов перемир’я. Нещодавно Нетаньяху назвав цей захід, ініційований Францією, “конференцією маніпуляцій”. На його думку, її мета – ухвалити “антиізраїльські пункти”.

Нетаньяху: конференція у Франції – це “конференція маніпуляцій”.

У підсумку учасники конференції мають намір чітко виступити в заключній резолюції за створення на Близькому Сході Палестинської держави, яка б могла мирно співіснувати з Ізраїлем. Водночас у Парижі наголошують, що домовитися про такий компроміс мають, власне, самі ізраїльтяни та палестинці.

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила нинішню політику Ізраїлю щодо розбудови поселень на Західному березі річки Йордан та в східній частині Єрусалима.