Виступаючи перед Нацрадою партії “Республіканці”, Франсуа Фійон заявив, що не має наміру нічого змінювати в своїй передвиборній програмі, незважаючи на те, що деякі його соратники по партії вважають заявлені реформи занадто “брутальними”.

Франсуа Фійон також сказав, що не піде на поступки через “залякування”, в тому числі і з боку власного табору. Кандидат у президенти Франції підкреслив, що в разі перемоги на президентських виборах, не дивлячись на заклики Німеччини до солідарності, він не погодиться прийняти більшу кількість біженців, ніж Франція приймає у цей час.

За 11 місяців 2016 року Німеччина прийняла 280 тис. осіб, які попросили про політичний притулок (після 890 тис. у 2015 році), тоді як Франція – 78 тис., що на 10% більше, ніж у 2015 р.

Незважаючи на заявлені наміри дотримуватися оголошеної програми, Франсуа Фійон унаслідок великої критики мусив уже скасувати деякі її положення, в тому числі з приводу громадського медичного страхування.

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий – 7 травня.

Франсуа Фійон – фаворит президентських змагань у Франції (13.01.2017).