На фотографії, що була опублікована 13 січня… у соцмережі “Вконтакте”, зображені п’ятеро чоловіків у палацовому інтер’єрі. Центральний з них дуже схожий на президента Росії Володимира Путіна. Чоловік другий ліворуч від президента РФ – Дмитро Уткін, якого вважають командиром “приватної армії Путіна” (Вагнер). Перший праворуч – схожий на полковника поліції у відставці з Петербурга Андрія Трошева. Решта чоловіків невідомі. Петербурзький інформацій портал “Фонтанка.ру” повідомляє, що під світлиною є підпис: “Що це..? Просто фото”.

Якщо уважно придивитися до фотографії, можна побачити, що на грудях у двох чоловіків, які стоять ліворуч, у тому числі у схожого на Дмитра Уткіна – по чотири ордени Мужності, у чоловіків праворуч (у тому числі у Андрія Трошева) – Золоті Зірки Героїв Росії.

Проаналізувавши фото, видання “Фонтанка.ру” робить висновок, що враховуючи інтер’єр, офіційний вигляд та наявність нагород у чоловіків, можна зробити припущення, що знімок був зроблений на прийомі на честь Героїв Вітчизни, що проходив у Георгіївському залі Кремля 9 грудня 2016 року.

За повідомленням федеральних ЗМІ, в урочистостях в Кремлі у грудні 2016 року серед запрошених був помічений підполковник запасу російської армії Дмитро Уткін, відомий як командир збройного формування з позивним “Вагнер”. Пізніше прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив, що Дмитро Уткін був присутнім на прийомі, як нагороджений орденами Мужності.

ПВК “Вагнера” – неформальне збройне формування, яке брало участь в бойових діях на території Луганської та Донецької областей у 2014–2016 роках, а також в Сирії – починаючи з 2015 року.