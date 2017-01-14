На фотографії, що була опублікована 13 січня… у соцмережі “Вконтакте”, зображені п’ятеро чоловіків у палацовому інтер’єрі. Центральний з них дуже схожий на президента Росії Володимира Путіна. Чоловік другий ліворуч від президента РФ – Дмитро Уткін, якого вважають командиром “приватної армії Путіна” (Вагнер). Перший праворуч – схожий на полковника поліції у відставці з Петербурга Андрія Трошева. Решта чоловіків невідомі. Петербурзький інформацій портал “Фонтанка.ру” повідомляє, що під світлиною є підпис: “Що це..? Просто фото”.

Якщо уважно придивитися до фотографії, можна побачити, що на грудях у двох чоловіків, які стоять ліворуч, у тому числі у схожого на Дмитра Уткіна – по чотири ордени Мужності, у чоловіків праворуч (у тому числі у Андрія Трошева) – Золоті Зірки Героїв Росії.

Фотографія Володимира Путіна та керівника "Вагнер"

Фотографія Володимира Путіна та керівника “Вагнер” (www.ukrinform.ua)

Проаналізувавши фото, видання “Фонтанка.ру” робить висновок, що враховуючи інтер’єр, офіційний вигляд та наявність нагород у чоловіків, можна зробити припущення, що знімок був зроблений на прийомі на честь Героїв Вітчизни, що проходив у Георгіївському залі Кремля 9 грудня 2016 року.

 За повідомленням федеральних ЗМІ, в урочистостях в Кремлі у грудні 2016 року серед запрошених був помічений підполковник запасу російської армії Дмитро Уткін, відомий як командир збройного формування з позивним “Вагнер”. Пізніше прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив, що Дмитро Уткін був присутнім на прийомі, як нагороджений орденами Мужності.

ПВК “Вагнера” – неформальне збройне формування, яке брало участь в бойових діях на території Луганської та Донецької областей у 2014–2016 роках, а також в Сирії – починаючи з 2015 року.