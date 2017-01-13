Природна аномалія шокувала не тільки жителів Болгарії, але й Гідрометеоцентр. Останній раз Чорне море замерзало 60 років тому, в 1954 році.

Варто сказати, що цього року Болгарія переживає самий холодний період за останні 100 років. За період XX століття Чорне море в цій акваторії замерзало всього 3 рази.

Головною причиною такої природної аномалії в цій кліматичній зоні вважається зменшення площі льодовиків в Арктичному басейні.

Чорне море замерзло в Болгарії (Бургас).

Як стверджує видання National Geographic, “втративши льод, вода поглинає більше сонячних променів, а потім з океану в атмосферу надходить більше тепла, що змінює циркуляцію повітряних мас. Виникає потужний повітряний бар’єр, який не пропускає теплі потоки, а замість них на території з м’яким кліматом з’являється холодне повітря Арктики”.