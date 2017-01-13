Сирія звинуватила Ізраїль в ракетних атаках. Потужні вибухи зафіксовані на південному заході Дамаску, а також в районі військового аеродрому "Ель-Мезза".
Сирійські урядові ЗМІ заявили, що ракети були випущені неподалік Тиверіадського озера (Північ Ізраїлю) відразу після опівночі й вдарили по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії президента Башара Асада.
Боротьба між сирійською армією й повстанцями триває в Дамаску, незважаючи на те, що в Сирії з 30 грудня 2016 року діє режим припинення вогню.
За словами військових експертів, Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити територію Сирію на свої зони впливу.
Військовий аеропорт в районі Ель-Меззе на заході Дамаска зазнав ракетного обстрілу з боку сирійсько-ізраїльського кордону. Сирійські військові заявили, що Ізраїль таким чином підтримав терористів, з якими бореться Республіканська гвардія Сирії.
В мережі очевидці розмістили ВІДЕО, на якому видно як Ізраїль випустив кілька ракет, що впали поряд з військово-повітряною базою в районі Ель-Меззе в 8 км на захід від Дамаска, викликавши пожежу.
Під Дамаском обстріляли військовий аеропорт (Відео очевидців).
Командування сирійської армії попередило уряд Ізраїль про можливі заходи у відповідь. Військові також відзначили, що дії сусідньої держави зіграли на руку бойовикам, з якими веде війну Дамаск. Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати даний інцидент.