Сирійські урядові ЗМІ заявили, що ракети були випущені неподалік Тиверіадського озера (Північ Ізраїлю) відразу після опівночі й вдарили по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії президента Башара Асада.

Боротьба між сирійською армією й повстанцями триває в Дамаску, незважаючи на те, що в Сирії з 30 грудня 2016 року діє режим припинення вогню.

За словами військових експертів, Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити територію Сирію на свої зони впливу.

Військовий аеропорт в районі Ель-Меззе на заході Дамаска зазнав ракетного обстрілу з боку сирійсько-ізраїльського кордону. Сирійські військові заявили, що Ізраїль таким чином підтримав терористів, з якими бореться Республіканська гвардія Сирії.

В мережі очевидці розмістили ВІДЕО, на якому видно як Ізраїль випустив кілька ракет, що впали поряд з військово-повітряною базою в районі Ель-Меззе в 8 км на захід від Дамаска, викликавши пожежу.

Під Дамаском обстріляли військовий аеропорт (Відео очевидців).

Командування сирійської армії попередило уряд Ізраїль про можливі заходи у відповідь. Військові також відзначили, що дії сусідньої держави зіграли на руку бойовикам, з якими веде війну Дамаск. Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати даний інцидент.