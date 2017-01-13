Сенатори США ухвалили законодавчий акт, згідно з яким колишньому генералу Джеймсу Меттісу ("скажений пес") дозволено стати главою Пентагону.
За відповідне рішення проголосували 81 сенатор, проти висловилися 17. Таким чином, сенаторам вдалося обійти норм закону, за якою не можна займати військову посаду протягом 7 років перед номінацією на посаду глави оборонного відомства США.
На разі очікується голосування цього документу в Палаті представників США.
Кандидат Трампа на пост глави Пентагону висловився за діалог з Росією (12.01.2017).
Нагадаємо, Дональд Трамп 6 грудня 2016 року офіційно запропонував кандидатуру відставного генерала Корпусу морської піхоти Джеймса Меттіса (“скажений пес”) на пост глави Пентагону. За словами новопризначеного президента США, Меттіс один із найефективніших американських воєначальників.