За відповідне рішення проголосували 81 сенатор, проти висловилися 17. Таким чином, сенаторам вдалося обійти норм закону, за якою не можна займати військову посаду протягом 7 років перед номінацією на посаду глави оборонного відомства США.

На разі очікується голосування цього документу в Палаті представників США.

Кандидат Трампа на пост глави Пентагону висловився за діалог з Росією (12.01.2017).

Нагадаємо, Дональд Трамп 6 грудня 2016 року офіційно запропонував кандидатуру відставного генерала Корпусу морської піхоти Джеймса Меттіса (“скажений пес”) на пост глави Пентагону. За словами новопризначеного президента США, Меттіс один із найефективніших американських воєначальників.