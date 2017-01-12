Світлини Марін Ле Пен з чашкою кави в ресторані хмарочоса “Трамп Тауер” з’явилися в твіттер одного з редакторів Huffington Post Сема Левіна.

Як повідомляють ЗМІ та представники з штабу Дональда Трампа, зустріч з Марін Ле Пен в новообраного президента США не була запланована.

Marine Le Pen in Trump Tower pic.twitter.com/YC3PU7eVcb — Sam Levine (@srl) January 12, 2017

Видання Figaro повідомляє, що Марін Ле Пен прибула в США з 3-денним приватним візитом, який не анонсувався заздалегідь. Видання цитує слова керівника її передвиборчого штабу Давида Рашлина, який заявив в ефірі французького радіо, що її візит – абсолютно приватна ініціатива.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Марін Ле Пен заявляла, що це підвищило її шанси виграти вибори у Франції. За її словами, Трамп зробив можливим те, що раніше вважалося неможливим.

Нагадаємо, лідер політичної партії “Національний фронт”, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вважає, що анексія Криму Росією є законною.

Раніше Ле Пен вже говорила про те, що у разі її обрання президентом вона визнає Крим російською територією.