На сторінці в Twitter екс-президента США Барака Обами з’явився прощальний “твіт”, який зірвав фурор в мережі. Запис набрала рекордну кількість ретвітів та like, ще раз довівши народну любов до одного з найефектніших президентів в історії США.

Якщо ж розбирати “твіт”, то Барак Обама в ньому нічого нового не сказав, він знову повторив свої слова, які вперше сказав в передвиборній кампанії багато років назад. Перекладений текст повідомлення:

“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Прошу вас вірити, що не я, а саме ви здатні робити зміни”.

На момент написання цієї замітки прощальні слова Обами набрали більше 764 тисяч ретвітів і майже 1 мільйон 594 тисячі лайків. Таким чином, його фінальні слова стали більш популярними, ніж перші, написані в Twitter.

Читайте також прощальну промову Барака Обами і підсумки першої прес-конференції нового президента США Дональда Трампа.