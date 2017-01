На сторінці в Twitter екс-президента США Барака Обами з’явився прощальний “твіт”, який зірвав фурор в мережі. Запис набрала рекордну кількість ретвітів та like, ще раз довівши народну любов до одного з найефектніших президентів в історії США.

Якщо ж розбирати “твіт”, то Барак Обама в ньому нічого нового не сказав, він знову повторив свої слова, які вперше сказав в передвиборній кампанії багато років назад. Перекладений текст повідомлення:

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.