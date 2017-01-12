На сторінці в Twitter екс-президента США Барака Обами з’явився прощальний “твіт”, який зірвав фурор в мережі. Запис набрала рекордну кількість ретвітів та like, ще раз довівши народну любов до одного з найефектніших президентів в історії США.

Якщо ж розбирати “твіт”, то Барак Обама в ньому нічого нового не сказав, він знову повторив свої слова, які вперше сказав в передвиборній кампанії багато років назад. Перекладений текст повідомлення:

“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Прошу вас вірити, що не я, а саме ви здатні робити зміни”.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

На момент написання цієї замітки прощальні слова Обами набрали більше 764 тисяч ретвітів і майже 1 мільйон 594 тисячі лайків. Таким чином, його фінальні слова стали більш популярними, ніж перші, написані в Twitter.

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