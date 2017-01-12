У коментарі The New York Times, що оприлюднений на сайті видання, Дональд Трамп також нагадав про кібератаки китайських хакерів і запитав, “чому ніхто не говорить про це”.

Сьогодні, 12 січня, речник Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що обраний президент США відкрито сприйме ці дані американської розвідки. Як сказав речник, майбутній президент, який багато разів ставив під сумнів висновки розвідки про причетність Росії до цього кібервтручання, на запланованому брифінгу з представниками спецслужб “готовий вислухати і зрозуміти, як вони дійшли таких висновків”.

Крім того, віце-президент США Джозеф Байден закликав Трампа “подорослішати” і розкритикував його публічну суперечку з розвідувальною спільнотою. Байден додав, що “абсолютно безглуздо” для президента не довіряти спецслужбам або не дослухатися до них.

Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, продовжує ставити під сумнів дані американської розвідки про кібервтручання в президентські вибори в США.

FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Обраний президент США Дональд Трамп 11 січня провів першу за останні 6 місяців прес-конференцію. Як і очікувалося він відповів на питання про зв’язки з Росією, втручанні “російських хакерів” у виборчу кампанію президента США.

Трамп про Путіна та кібератаки (11.01.2017).