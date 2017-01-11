У своїй майже годинній промові, Барак Обама особливу увагу приділив міграційній політиці. Він закликав любити дітей мігрантів як своїх власних. Також наголосив на важливості зберегти інститути демократії.

Серед досягнень на посту глави держави, він назвав медичну реформу, відновлення економічного зростання, створення нових робочих місць та порятунок автомобільної промисловості США. Крім того, згадав відновлення дипломатичних відносин з Кубою, ядерну угоду з Іраном та ліквідацію ватажка “Аль-Каїди” Усами бен-Ладена.

Президент підкреслив успіхи у боротьбі з тероризмом і заявив, що вороги США ніколи не будуть у безпеці.

“Жодна з терористичних організацій не змогла успішно спланувати та влаштувати теракт на території нашої країни”, – підкреслив Обама.

Барак Обама висловив вдячність американському народові, соратникам. Завершив промову словами вдячності дружині Мішель за її підтримку й “просльозився”.

Прощальна промова президента США Барака Обама (російською мовою).

Нагадаємо, 20 січня 2017 року відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.