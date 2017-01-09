Американські військові опублікували світлину, на якій видно процес розвантаження першого танка M1 “Абрамс” на польській землі. Це не перша така машина в Польщі, але перший підрозділ танкової бригади, що перекидається НАТО на Схід.

Фото опублікувала 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС. Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення.

На своїй сторінці 16 Бригада залишила пост з фото: “Перший танк “All American” прибув у Польщу”.

Раніше повідомлялося, що 250 американських солдатів, що складають частину танкової бригади для зміцнення Східного флангу НАТО, прибули на летовище до Вроцлава та на полігон неподалік Жаганя.

У країнах Східної та Центральної Європи загалом будуть розміщені 4000 військовослужбовців 3-ї бронетанкової бригади і 4-ї піхотної дивізії США, які матимуть на озброєнні 87 танків.