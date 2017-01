Американські військові опублікували світлину, на якій видно процес розвантаження першого танка M1 “Абрамс” на польській землі. Це не перша така машина в Польщі, але перший підрозділ танкової бригади, що перекидається НАТО на Схід.

Фото опублікувала 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС. Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення.

На своїй сторінці 16 Бригада залишила пост з фото: “Перший танк “All American” прибув у Польщу”.

#HappeningNow the first tank “All American” has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB

— 16th SB (@16thSustBde) January 9, 2017