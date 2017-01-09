Згідно Закону, встановлюється відповідний безвізовий порядок в’їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в’їзді через пункт пропуску через державний кордон аеропорт “Мінськ” для громадян 80 держав та США.

Підписаний президентом Білорусії указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь ЄС, а також Бразилію, Індонезію, США та Японію.

Білорусія встановила 5-денний безвізовий режим для країн ЄС та США (08.01.2017).

Для громадян В’єтнаму, Гаїті, Гамбії, Гондурасу, Індії, Китаю, Лівану, Намібії, Самоа обов’язковою додатковою вимогою є наявність в документі для виїзду за кордон дійсної багаторазової візи держав ЄС або Шенгенської зони з позначкою про в’їзд на їх територію, а також авіаквитків з підтвердженням в них вильоту з аеропорту “Мінськ” протягом 5 днів з дати в’їзду.