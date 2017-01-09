Представники правоохоронних органів повідомляють, що тіло 43-річного Пшемислава було виявлено одним із членів сім’ї Валенси. За попередньою інформацію, поліція та судмедексперти виключають причетність до смерті сина екс-президента Польщі третіх осіб.

Довідка. У Леха Валенса та його дружини Данути 8 дітей – четверо синів та четверо дочок. Пшемислав Валенса раніше неодноразово ставав винуватцем ДТП через водіння в нетверезому стані. У 1995 році він був засуджений до 1,9 року в’язниці умовно, у 2003 році – до року умовно.

На місці смерті Пшемислава Валенси продовжують працювати правоохоронці, які проводять допит близьких родичів померлого.