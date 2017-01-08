Сьогодні, 8 січня, один з найбільших авіаперевізників Європи Turkish Airlines повідомив про скасування 471 міжнародних і всіх внутрішніх рейсів з аеропорту Ататюрка, а берегова охорона призупинила рух суден через протоку Босфор.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у неділю, 8 січня, також було призупинене сполучення між азійською та європейською частинами Стамбула. За останню добу в місті випало 65 см снігу.

Снігопад в Стамбулі (07.01.2017).

Треба сказати, що негода триває не тільки в Україні, але й морозами та потужними снігопадами паралізовано одразу кілька країн Європи.