За даними міжнародних агентств, в результаті теракту в Єрусалимі загинуло щонайменше 4 особи, близько 15 отримали поранення.

Представник поліції Ізраїля Люба Самрі в інтерв’ю ізраїльському радіо заявила, що вантажівка з’їхала з дороги й врізалася в групу військовослужбовців, які виходили в цей момент з автобуса.

За словами речниці поліції Ізраїля, водій вантажівки “був нейтралізований”.

В Мережі вже з’явилося Відео з місця події, на якому видно паніку постраждалих та очевидців, а також дії правоохоронців після того, як стався інцидент.

Теракт в Єрусалимі (08.01.2017).

В Єрусалимі вантажівка наїхала на людей (08.01.2017).

За інформацією посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка, громадян України серед постраждалих у теракті в Єрусалимі немає.