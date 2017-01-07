Місто Аазаз розташоване поблизу турецького кордону у провінції Алеппо. За повідомленням місцевого управління цивільної оборони, потужний вибух відбувся поблизу районного суду.

Вибухнув замінований автомобіль. Крім людських жертв (інформація постійно оновлюється), вибух завдав матеріальних збитків ще й довколишнім будівлям. За версію правоохоронців, це був теракт.

Відомо, що місто Аазаз у провінції Алеппо (Сирія) контролюють опозиційні сили.

Нагадаємо, що нещодавно сирійський уряд повернув під свій контроль одне з найбільших та стародавніх міст Сирії Алеппо.

Потужний вибух в сирійському місті Аазаз (07.01.2017).