Ймовірно, “чудо-яйця” знаходилися в контейнері, а їх загубило вантажне судно дорогою до Бремерхафена. На березі було також знайдено цеглинки з конструктора Lego.

Місцеві жителі острова Лангеог займаються прибиранням пляжу від “кіндерів” та деталей Lego.

За словами співробітниці місцевого дитячого садка Сабіни Биркфельд, вона привела 27 дітей для очищення території, але яйцям із сюрпризами кінця не видно. Візуально важко оцінити їх кількість. Мер Лангеога Уве Гаррельсп зізнався, що спочатку прийняв цю новину з іронією, а потім усвідомив всю серйозність цієї проблеми забруднення пластмасою.

“Це “чудо” може зашкодити навколишньому середовищу, а особливо тваринам”, — заявив мер острова.

У Німеччині весь пляж засипаний кіндер-сюрпризами.

Місцеві жителі продовжують збирати яйця, ділянка берега в радіусі півкілометра завалена іграшковими деталями.