Смогом в Китаї вже нікого не здивуєш, але рівень забруднення на початку 2017 року виявився неймовірно високим і небезпечним. Влада КНР б’є на сполох і оголошує “червоний рівень” тривоги через смог. За даними The Guardian, в небезпеці знаходиться приблизно 460 мільйонів чоловік.

Унаслідок рекордного рівня смогу в деяких районах країни видимість обмежена 0,5 км, а в окремих не видно навіть далі 50 метрів. ВООЗ повідомляє страшну статистику, яка свідчить, що в Пекіні вміст шкідливих елементів в повітрі вище норми в 24 рази! Через це в столиці КНР скасували понад сотню рейсів, а також понад 300 рейсів в Тайджіне.

Як жителі Китаю страждають від смогу?

Смог стає причиною загибелі в КНР понад 1 мільйон жителів щорічно;

Останні 2 роки країна бореться із забрудненням повітря, але прогресу в цій боротьбі все ще немає;

Все частіше взимку жителі країни вибираються в екологічні країни. Такий туризм отримав назву “поїздки за “чистим повітрям””.

“Червоний рівень” тривоги був оголошений владою в 24 містах Китаю. На думку фахівців, до такого підвищення забруднення призвели теплові станції, які використовують вугілля. У зимовий період проблема зі смогом загострюється, так як станції використовують більше вугілля і, відповідно, забруднюють атмосферу ще сильніше.