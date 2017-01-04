Шенон Молоні після повторного огляду фотографій, які було зроблено ще до виходу корабля з порту “Саутгемтон”, дійшов висновку, що пожежа стала єдиною причиною катастрофи “Титаніка”, хоча раніше фахівці вже підтверджували факт загорання на кораблі.

Крім того, журналіст помітив, що внутрішню обшивку лайнера було вкрито сажею якраз в тому місці, де її згодом пробив айсберг. Відтак, можна зробити висновок, що пожежа почалася ще до виходу лайнера з порту у Белфасті, де його будували, і де він проходив випробування.

Шенон Молоні наголошує, що у порту Саутгемптона, звідки “Титанік” відплив в Нью-Йорк, корабель спеціально повернули тим боком , який не постраждав від пожежі. Крім того, власники компанії знали про пожежу та наказали ні слова про це не говорити пасажирам.

Полум’я в результаті розжарило обшивку до 1000 С, через що вона стала крихкою та не витримала зіткнення з айсбергом.

В результаті журналіст робить висновок, що айсберг – не єдина причина катастрофи лайнера. “Це був “ідеальний шторм” факторів, включно з вогнем, льодом і злочинною недбалістю”, – підкреслив він.

Таємниця катастрофи “Титаніка”.

Нагадаємо, за офіційними висновками розслідування катастрофи, які були представлені парламенту в 1912 році, аварію пояснили тим, що “Титанік” перетинав води з айсбергами на дуже великій швидкості.