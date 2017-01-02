Сьогодні, 2 січня, у густонаселеному районі іракського Багдаду відбувся вибух. В результаті щонайменше 35 людей загинуло, понад 60 чоловік отримали поранення різного ступеня.
За повідомленням правоохоронців, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Відповідальність за теракт на себе взяла терористична організація ІДІЛ.
В Мережі вже з’явилося Відео під назвою “Момент вибуху замінованого авто, припаркованого угрупованням ІДІЛ в Багдаді”. В результаті, вибух забрав життя 35 людей.
Теракт у Багдаді (02.01.2017).
Теракт відбувся в столиці Іраку в районі Садр-сіті, на досить людній площі, де в основному проживають мусульмани-шиїти.