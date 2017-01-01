За попередньою інформацією бразильських правоохоронців, серед загиблих, ймовірно, була колишня дружина стрілка та його 8-річний син.

Сам злочинець в результаті “новорічної розваги” покінчив життя самогубством.

У поліції Сан-Паулу вважають, що стрілок пішов на злочин через розлучення з дружиною.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляли про 15 загиблих та декількох поранених. Крім того, сусіди розповіли журналістам, що спочатку прийняли звуки стрілянини за вибухи новорічних петард. Вони чули їх близько опівночі. Поліцію викликали на місце події після того, як один з поранених дістався до їхнього будинку й повідомив про напад.