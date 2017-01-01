Міністр МВС Туреччини також повідомив, що серед загиблих в результаті теракту в нічному клубі в Стамбулі, виявлено 16 іноземців.

За останньою інформацією, терорист був ліквідований правоохоронцями. Раніше мер Стамбулу Васіп Шахін, повідомив, що нападник був один, біля входу в клуб, який розташований на березі Босфору. Невідомий застрелив офіцера поліції та одного перехожого, після цього увійшов всередину й почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

Теракт в Стамбулі. Новорічна ніч (31.12.2016).

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року в новорічну ніч в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані 8 осіб за підозрою у підготовці теракту.

Два тижні тому в результаті вибухів в районі Бешикташ міста Стамбул, загинуло понад 40 осіб, серед загиблих – 30 співробітників правоохоронних органів. 17 грудня у місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету, в результаті якого 13 людей загинули та 55 отримали поранення.