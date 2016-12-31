У 1994 році один з кандидатів в президенти Кірібаті пообіцяв громадянам, що якщо він переможе на виборах, то зробить так, що на Острові Різдва будуть першими святкувати Новий рік в усьому світі. Він виграв й дотримав слова: переніс демаркаційну лінію часу (умовна лінія на карті годинних поясів).

З того часу Кірібаті розділена на три часових пояси, тому першими святкують прихід Нового року жителі групи островів Лайн, які розташовані східніше, ніж інші острови цієї країни.

Kiritimati aka Christmas Island.

Вже о 13:00 за київським часом, Новий рік-2017 настане на Фіджі, Тонга, Токелау, островах Фінікс і Нова Зеландія.